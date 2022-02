Itabuna entrega cartões a mais 200 beneficiários do Auxílio Recomeço

A Secretaria de Promoção Social e Combate à Pobreza de Itabuna entregou, na manhã desta sexta-feira (4), mais 200 cartões do Auxílio Recomeço aos beneficiários contemplados no programa. Os nomes foram publicados no Edital nº 7 da edição eletrônica do Diário Oficial do Município da quinta. A entrega aconteceu no Grapiúna Tênis Clube.

Além de beneficiar 3.500 famílias que perderam seus bens nas enchentes, o Auxílio Recomeço está injetando R$ 10,5 milhões na economia da cidade. Até a semana passada, pouco mais de 50 estabelecimentos comerciais haviam sido cadastrados para vender produtos aos contemplados do programa.

O Auxílio Recomeço é tido como maior programa social de transferência de renda para afetados por enchentes do país. Os recursos utilizados no programa são decorrentes de doações voluntárias no Pix da Defesa Civil Municipal, que somaram mais de R$ 2,7 milhões, e aporte de recursos próprios da Prefeitura de Itabuna.