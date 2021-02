Itabuna: Equipamentos de Proteção para catadores de recicláveis

O Centro Público de Economia Solidária (Cesol) Litoral Sul realizou segunda-feira (08) a entrega de kits com Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) a catadores de materiais recicláveis de Itabuna.

Ao todo, 57 kits com calça, camisa, bota, máscara com filtros, 18 pares de luva , 6 big bags, além de cesta básica foram entregues aos agentes ambientais nos bairros Nova Mangabinha, Jorge Amado e Condomínio Itapoan.

Também foram contemplados os catadores residentes nos bairros Emanoel Leão, Nova Califórnia e condomínios Jubiabá e Gabriela, em Nova Ferradas, bem como catadores que atuam no lixão de Itabuna.

Pró-catador em ação

A ação é resultado do projeto Pró-Catador, executado em parceira com a Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre) do governo da Bahia com recursos do governo federal. De acordo com o coordenador do Cesol, Thiago Fernandes, é mais uma oportunidade para qualificar o trabalho executado pelos catadores proporcionando a eles segurança e conforto.

“Estamos concluindo o Pró-Catador com a entrega dos equipamentos de proteção que vão levar bem-estar social aos catadores. São trabalhadores que carecem de assistência e, sem dúvida alguma, conseguimos proporcionar a eles com o conhecimento transmitido nas capacitações realizadas no território, bem como agora, com a entrega dos materiais”, conclui.

Até o final de fevereiro serão distribuídos mais EPIs nos municípios de Porto Seguro, Teixeira de Freitas, Eunápolis e Itamaraju, na Costa do Descobrimento. (Fonte: Ascom Cesol Litoral Sul)