Itabuna Esporte Clube aprova SAF por unanimidade

Texto e fotos: Murilo Ribeiro

Na noite da última terça-feira, dia 20 de dezembro de 2022, na sede social do clube, localizado no bairro Conceição, foi realizada a Assembleia Geral Extraordinária (AGE), referente a aprovação da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do Itabuna Esporte Clube.

Com a presença dos associados do clube, autoridades municipais, imprensa e pessoas da comunidade, a assembleia contou com as explicações necessárias para a constituição da SAF, com momento para sanar todas as dúvidas, apresentação do laudo de avaliação, votação, e no fim, reconhecimento, por parte dos que ali se faziam presente, da coragem e dinamismo da diretoria executiva, que trouxe a pauta para ser discutida com todos!

Diante das explicações do presidente Rodrigo Dantas Xavier, foi deixado claro que no novo modelo (SAF), será criada uma nova empresa, que terá como capital social os ativos relativos ao futebol, profissional , de base, masculino e feminino do clube. O patrimônio do clube (Sede Social) será preservado, não sendo integralizado na SAF e continuará com o Itabuna Esporte Clube Social.

Na Assembleia, foi apresentado o laudo de avaliação dos ativos do futebol que serão integralizados à SAF e a apresentação foi feita, remotamente, pela empresa Outfield, que foi responsável pela elaboração do laudo, apresentando detalhes sobre os métodos de avaliação utilizados no laudo.

Vale ressaltar que a OutField é uma empresa especializada em assessoria na área esportiva, tendo em seu portfólio grandes empresas, clubes e atletas, como New Balance, Flamengo, Red Bull, Anderson Silva, entre outros.

Após, todos os esclarecimentos foi aberta a votação para a constituição da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do Itabuna Esporte Clube, sendo aprovada por unanimidade dos presentes na Assembleia. Um novo momento se inicia na história do nosso Dragão do Sul!