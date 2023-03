Itabuna Esporte Clube é só comemoração

A equipe do Itabuna Esporte Clube pode dizer que voltou à série A com chuteira de ouro no pé. Vinda da série B como campeã, destaque entre os principais times no retorno à elite do Baianão e com uma coleção de campeonatos grandes em vista.

Tudo isso ficou claro na carreata que ganhou as ruas da cidade até a noite de ontem (20).

Torcedores, em carros e motos, festejaram a classificação do Dragão do Sul para a Copa do Brasil, Série D do Brasileirão e Pré-Copa do Nordeste 2024.

Um dos dirigentes do clube, o vereador Ricardo Xavier destacou as conquistas e o momento de resgate vivido. O presidente Rodrigo Xavier (Digão) postou na redes sociais um relato emocionado e cheio de agradecimentos.

“Depois de muita luta, trabalho e sacrifício, o Itabuna Esporte Clube conseguiu conquistar as vagas da série D e Copa do Brasil! Um misto de emoção, realização, sensação do dever cumprido e principalmente de gratidão!”, escreveu em parte da mensagem.