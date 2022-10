Itabuna Esporte Clube escala comissão técnica para nova temporada

Faltando menos de um mês para começar os treinos da nova empreitada, o Itabuna Esporte Clube apresentou nesta sexta-feira (14) a comissão técnica que acompanhará o time na temporada de 2023.

Sob a presidência de Rodrigo (Digão) Xavier, o “azulino” continuará com o técnico Sérgio Araújo; Flávio Tanajura assume como gestor de futebol; o ex-goleiro do Flamengo Adriano Silva será o preparador de goleiros e Gil Baiano é auxiliar técnico.

Outra possibilidade colocada pelo presidente é a transformação do Itabuna em SAF (Sociedade Anônima de Futebol). Mas tal proposta, após gerada, será analisada por todos os conselhos do clube, bem como pela assembleia geral. “A proposta será divulgada, para que o associado e as pessoas da nossa comunidade possam conhecer e que a coisa seja bem transparente”, afirmou ao Diário Bahia.

Os treinos da equipe começarão dia 07 de novembro. Por ora, foi feita visita ao estádio de Camacan, para que sedie jogos enquanto o estádio de Itabuna não ficar pronto. “Estamos vendo as possibilidades; tem Camacan, tem Ilhéus. Estamos vendo possibilidades tanto pra mando de campo nos jogos como para pré-treinamento”.