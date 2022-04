Itabuna Esporte Clube firma parcerias e apresenta novo elenco na segunda-feira

O Itabuna Esporte Clube lança oficialmente nesta segunda-feira, dia 2, às 18 horas, na AABB, o Projeto de Retorno ao Futebol Profissional com a apresentação da nova equipe e Comissão Técnica, além da assinatura de contrato com os dois patrocinadores máster para a disputa do Campeonato Baiano da Segunda Divisão.

De acordo com o presidente do Itabuna, Rodrigo Xavier (Digão), a última participação do azulino no Baianão ocorreu em 2015. Segundo ele a diretoria buscou parcerias para que o time faça bonito no certame que começa no dia 22.

“Vamos contar com os patrocínios da Buriti, uma das maiores empresas do segmento de materiais de construção da região e também do Simparic, um medicamento para cães, do laboratório Zoetis que, assim como a cidade, acreditam no Itabuna Esporte Clube”, afirma Digão.

Segundo o diretor de Futebol, Ricardo Xavier, a Segundona do Baianão 2022, terá cara de primeira divisão, pois vai contar com a participação de clubes tradicionais. Além do Itabuna, a competição contará de Feira, Jequié, Juazeiro, Flamengo de Guanambi e Galícia.

“É a primeira vez que o Campeonato Baiano da Segunda Divisão, acontece com 12 equipes e times que sempre se destacaram nas disputas da primeira divisão. Será emoção do início ao fim”, assegura Ricardo Xavier.

O time do Itabuna vai mandar seus jogos na cidade de Ipiaú e manter seus treinos no Estádio Luiz Viana Filho, que ainda não tem permissão para receber jogos oficiais. Na primeira fase, haverá 11 jogos, sendo que a equipe azulina terá cinco mandos de campo e fará seis partidas sem no campo adversário. O time já vem treinando e promete lutar pelo acesso à primeira divisão.