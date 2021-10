Itabuna Esporte Clube se prepara para voltar ao futebol profissional

Fora dos gramados desde 2015, o Itabuna Esporte Clube trabalha com a possibilidade de voltar no próximo ano ao Campeonato Baiano. Caminhos para a disputa do acesso à primeiro divisão começam a ser abertos a partir desta sexta-feira, 8, quando a torcida vai conhecer detalhes do projeto de retorno.

Para isso, o educador físico Rodrigo Xavier, Digão, presidente do clube azulino, reunirá num almoço, toda a diretoria e convidados especiais, incluindo empresários, para a apresentação das propostas. De acordo com o projeto, o clube social do Itabuna também ganhará nova vida.

Composta de equipamentos de esporte e lazer, no bairro Conceição, o clube será totalmente revitalizado. No planejamento, segundo Rodrigo Xavier, consta a busca de apoio de empresários para viabilizar a reforma, o que não acontece faz tempo.

É também com apoio da classe empresarial que a diretoria do Itabuna Esporte Clube buscará recursos para montar o time que disputará a Segundona do Baianão. Há, por conta disso, muita expectativa em torno da volta do azulino ao futebol profissional do estado.