Itabuna está na semifinal do Campeonato Baiano, segunda divisão

A ADJ ficou com a primeira colocação da fase de classificação ao vencer o Feirense por 2 a 0, no Waldomiro Borges. O Jacobinense empatou por 2 a 2 com o Itabuna e terminou a primeira fase na segunda colocação.

O Tricolor das Carrancas empatou em por 1 a 1 com o Galícia, em Pituaçu, e avançou em terceiro. Já o Dragão do Sul também se classificou com o empate com o Jacobinense, em quarto.

Na semifinal, Jequié e Jacobinense terão a vantagem de fazer mandar os jogos de volta em seus mandos de campo. A Federação Bahiana de Futebol divulgará em breve a tabela detalhada com datas, locais e horários das partidas.

Rebaixamento – Também foi definido no domingo o segundo rebaixado. O Feirense, com a derrota por 2 a 0 para o Jequié, se juntará ao Grapiúna na Série C de 2023.

A última rodada da primeira fase ainda teve a goleada do Jacobina sobre o Grapiúna, por 7 a 0, e os empates de Botafogo e Flamengo e Fluminense e Canaã, ambos por 1 a 1.