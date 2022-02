Itabuna esteve representada no lançamento da Campanha contra Monilíase do Cacaueiro

O secretário municipal de Agricultura e Meio Ambiente, Moacir Smith Lima, representou Itabuna na reunião presidida pelo secretário João Carlos Oliveira, titular da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Irrigação, Pesca e Aquicultura da Bahia (Seagri), em Salvador, para o lançamento da Campanha contra a Monilíase do Cacaueiro.

Causada pelo fungo Moniliophthora roreri, a monilíase é uma das mais graves doenças do cacaueiro, pois infecta os frutos em qualquer fase de desenvolvimento e, em condições favoráveis, pode causar perdas de até 100% da produção do cacaueiro. Esta doença não só atinge o cacau, mas também o cupuaçu.

No Brasil, a porta de entrada foi no Acre. A doença já atingiu o México (2005) e Bolívia (2012) e atualmente encontra-se em todos os países produtores de cacau da América Latina.

O potencial de inóculo por fruto é elevado. Um fruto doente pode produzir cerca de sete bilhões de esporos na superfície da lesão necrosada. A característica pulverulenta dos esporos do fungo, facilita a dispersão natural pelo vento, ou por meio de respingos de chuva das lesões esporulantes para outras plantas, podendo alcançar 1 km de distância.

Uma doença bem conhecida, a vassoura-de-bruxa (Moniliophthora perniciosa) provocou uma catástrofe na Região Cacaueira, no Sul da Bahia, eliminando mais de 250 mil empregos diretos e reduzindo drasticamente a produção de cacau, impactando cidades como Ilhéus e Itabuna com êxodo rural e afetando diretamente na economia dessas cidades.

O diretor de Agricultura da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, Rodrigo Haun, e do Chefe de Gabinete, Marcelo Lisboa, também participaram da reunião e frisaram a importância de se inteirar sobre a monilíase do cacaueiro, para evitar o que aconteceu no passado. A região ainda se recupera do dano que a vassoura-de-bruxa causou, porém se fortalece a cada dia produzindo amêndoas de excelente qualidade, premiadas nacionalmente.

Os secretários de Desenvolvimento Rural (SDR), Josias Gomes, de Ciência e Tecnologia, Mara Souza, e o deputado estadual Eduardo Salles (PP) também prestigiaram o evento da Seagri.