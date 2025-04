Itabuna estrutura adesão ao Programa Cidade Empreendedora do Sebrae

A Prefeitura de Itabuna vai aderir ao Programa Cidade Empreendedora do Sebrae destinado a gestores públicos que querem direcionar, acelerar e sustentar o processo de desenvolvimento socioeconômico do seu município. O assunto foi tema de um encontro na quinta-feira passada, dia 3, na Secretaria de Gestão e Inovação.

Participaram das discussões preliminares, representando a Prefeitura de Itabuna, o vice-prefeito e secretário de Planejamento, Josué Brandão Júnior, os secretários Luciano Veiga (Governo), Mauro Ribeiro (Indústria, Comércio, Emprego e Renda), Antonio Calhau (Governo) e o assessor Afonso Dantas. Pelo Sebrae, o gerente regional adjunto Michelangelo Lima e a analista Érica Leal e consultora Josane Moreno.

Com prazo de vigência de 24 meses o contrato do Programa Cidade Empreendedora está organizado em 10 eixos de atuação: Gestão Municipal, Lideranças Locais, Desburocratização, Sala do Empreendedor, Compras Governamentais, Empreendedorismo na Escola, Inclusão Produtiva, Marketing Territorial e Setores Econômicos, Cooperativismo e Crédito, e Inovação e Sustentabilidade, a serem executados, gratuitamente.