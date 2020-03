Itabuna: estudantes entram na luta contra Coronavírus

As escolas da rede estadual estão mobilizadas em ações de prevenção contra o novo Coronavírus (COVID-19). As novas ações pedagógicas estão sendo orientadas pelas secretarias estaduais da Educação (SEC) e da Saúde (SESAB) e incluem, além da higienização frequente das mãos, rodas de conversa e palestras, envolvendo toda a comunidade escolar e as famílias.

Ainda entre as orientações está a de que sejam evitadas atividades que atraiam grandes aglomerações em ambientes fechados, durante o período de circulação dos agentes causadores de síndromes gripais, como o novo COVID-19.

A comunidade escolar também está engajada na prevenção ao COVID-19 no interior. O assunto entrou na pauta de atividades desenvolvidas pelos estudantes de cursos técnicos de nível médio. No Centro Estadual de Educação Profissional (CEEP) em Biotecnologia e Saúde, em Itabuna, por exemplo, os estudantes do curso técnico de nível médio em Análises Clínicas fizeram um levantamento minucioso sobre o vírus e realizaram uma exposição, com a montagem de estandes no pátio do CEEP, socializando informações com os colegas.

“Durante a exposição, eles apresentaram o histórico do vírus e as formas de prevenção, sob a supervisão dos professores. Na próxima semana, ainda sem data definida, realizaremos uma palestra voltada ao tema no turno matutino para contemplar os estudantes desse período”, relatou a diretora do CEEP, Josonita Marinho.