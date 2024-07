Itabuna: faculdade doa novos equipamentos para postos de Saúde

Novo repasse de equipamentos e mobiliários destinados às unidades de saúde de Itabuna foi feito na manhã de ontem (15). Este é mais um fruto do convênio entre a Afya Ciências Médicas e o município, por meio do Programa Mais Médicos.

O ato simbólico ocorreu na sede da instituição, com a presença da secretária municipal de Saúde, Lívia Mendes Aguiar, e a subsecretária Lânia Peixoto. Elas explicam que o convênio tem por finalidade estruturar e modernizar as unidades utilizadas como laboratórios e locais para a prática de atividades pelos alunos de graduação em Medicina e demais cursos.

Foram entregues novos tablets, termohigrômetros digitais, impressoras, caixas amplificadoras, computadores completos, projetores, microfones, estantes, mesas, e demais aparatos que vão estruturar unidades da Secretaria Municipal de Saúde.

Entre os locais a serem contemplados, o Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), Atenção Primária, CREADH (Centro de Reabilitação e Desenvolvimento Humano) e novo Centro de Especialidades da Mulher.

Serviços melhores

A secretária Lívia Mendes Aguiar agradeceu mais uma vez a parceria com a AFYA Itabuna, que tem possibilitado a melhoria dos serviços nas unidades de saúde do município.

“Pouco a pouco, estamos reestruturando todas as unidades de saúde do município, graças a parceiras como a AFYA Itabuna, por meio do programa Mais Médicos. Com isto, temos alcançado esses avanços de forma mais célere beneficiando ainda mais o atendimento da população”, analisou a profissional, que também é médica.