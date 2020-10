Itabuna faz cadastro eletrônico do SUS em condomínios

A Secretaria Municipal de Saúde de Itabuna segue cadastrando os moradores que são usuários Sistema Único de Saúde com a finalidade de inserir os dados dos usuários no Sistema Eletrônico do SUS. O objetivo é otimizar o funcionamento de diversos setores das Unidades Básicas, permitindo que todo o histórico de cada paciente seja visualizado on-line.

Desta terça-feira (06) até sexta-feira (09), o cadastro será feito com os moradores dos Condomínios Jubiabá e Gabriela. Vale ressaltar que os dados estão sendo coletados pelos agentes de saúde. Os documentos necessários para o cadastro são: RG, CPF, Cartão do SUS, Certidão de Nascimento (para crianças), comprovante de residência, número do NIS e do telefone.