Itabuna faz golaço e vence na estreia do Campeonato Baiano

O Itabuna fez boa estreia no Campeonato Baiano ao vencer o Jacobinense por 1 a 0 na noite desta terça-feira, 10, em Vitória da Conquista, seu mando de campo. O único gol do jogo foi marcado por Flavinho, no segundo tempo.

Com mais domínio de jogo, o Dragão do Sul fez por merecer a vitória, pois teve outras oportunidades de ampliar o placar. Numa dessas jogadas, acertou a trave, no finalzinho da partida.

Em relação a Flavinho, ele fez o primeiro gol desta nova edição do Baianão. Depois de receber um lançamento de João Neto, da defesa, ele passou por um zagueiro, o goleiro e, com uma cavadinha, acertou o ângulo. Fez um golaço.

A primeira rodada do Baianão segue nesta quarta com dois jogos: Bahia x Juazeirense e Barcelona de Ilhéus x Atlético de Alagoinhas. No dia seguinte, quinta: Bahia de Feira x Vitória, Doce Mel x Jacuipense.