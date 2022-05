Itabuna fecha ciclo de combate espacial do Aedes aegypti com  carros fumacê

Com a aplicação de controle químico espacial ao Aedes aegypti na manhã de sexta-feira, dia 27, pela frota de cinco veículos cedidos pela Secretaria de Saúde da Bahia (SESAB), a Prefeitura de Itabuna fechou o ciclo de aplicação massiva de inseticida. A partir de agora, o trabalho será executado pelos agentes de combate às endemias (ACE), com tratamentos focal e perifocal em domicílios de áreas com alta infestação predial.

Um novo Boletim Dengue divulgado hoje pelo Departamento de Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal de Saúde registra que foram notificados 2.292 casos de arboviroses. Desse total, 1.246 de dengue, 145 de chikungunya e 19 de zika vírus. Por isso, é necessário que a população continue cooperando com os esforços da Prefeitura para combater os focos de larvas do mosquito para que as ocorrências possam diminuir.

Ainda na sexta foi encerrado o Mutirão de Combate ao Aedes aegypti no Nova Califórnia executado pela Prefeitura de Itabuna por meio de uma força-tarefa, com o envolvimento de várias secretarias municipais. Sob a coordenação da Secretaria Municipal de Saúde. A ação ocorreu entre as 8 e 13 horas.

Contou com o apoio das secretarias de Infraestrutura e Urbanismo, por meio do Departamento de Limpeza Pública, e Transportes e Trânsito (SETTRAN) e Segurança e Ordem Pública (SESOP), através da Guarda Civil Municipal, foram desenvolvidas ações educativas e de conscientização, além de prevenção e tratamento de focos pelos agentes de combate às endemias e os agentes comunitários de saúde.

Desde o dia anterior que houve a limpeza de ruas e terrenos com a remoção de lixo e entulhos por meio da operação bota-fora. Os moradores também foram orientados a retirar todo tipo de entulho dos quintais para que a equipe da limpeza pública da Prefeitura fizesse a destinação adequada para o aterro sanitário.

“É preciso se manter a vigilância dentro de casa para que se consiga reduzir os índices de infestação do mosquito e de casos de arboviroses”, disse a diretora do Departamento de Vigilância em Saúde, Maristella Antunes. Segundo ela, o calendário dos bairros a receber o Mutirão de Combate ao Aedes aegypti será divulgado no final de semana.