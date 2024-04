Itabuna fecha Unidade Extra de Pronto-Atendimento

A Secretaria de Saúde de Itabuna encerrou nesta sexta-feira (19) os atendimentos na Unidade Extra de Pronto-Atendimento (UEPA), que funcionou temporariamente na Avenida Inácio Tosta Filho, centro. O local, que computou 699 pacientes, deu suporte à Unidade de Pronto Atendimento (UPA-24 horas) do Monte Cristo.

Por conta da alta demanda de pacientes com síndromes gripais na cidade, a UEPA prestava atendimentos clínicos a crianças e adultos e exames laboratoriais. Sob a supervisão de um médico clínico com o suporte do pessoal de enfermagem. O fechamento da unidade decorre da baixa no número de casos.