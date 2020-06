Itabuna: fim de semana com 232 novos casos de Covid-19

Os boletins divulgados sábado e domingo resultaram no acréscimo de 232 casos de pessoas infectadas pelo coronavírus em Itabuna. Entre sexta e sábado, a elevação foi de 175; já entre sábado e domingo, mais 57. Quanto à quantidade de curados, a lista conta com mais 21 pacientes livres do vírus – eram 1.023 sexta e passou para 1.044 ontem (28).

Em relação à ocupação de leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva), havia ocupados ontem, o que significa apenas três disponíveis – entre adultos e pediátricos. Desde que a doença chegou ao município, houve 66 mortes.

Abaixo, o boletim divulgado na noite de domingo.