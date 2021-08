Itabuna ganha Caminnare, espaço de atendimento psicoterapêutico

A psicóloga Juliana Pinheiro e a psicanalista Mariana Benedito se uniram, criaram e lançaram a Caminnare-Psicologia e Psicanálise, espaço de atendimento psicoterapêutico.

“A proposta é auxiliar na caminhada do autoconhecimento, dar suporte no entendimento e enfrentamento das dores emocionais e trilhar o caminho do equilíbrio”, afirma Juliana Pinheiro.

Com a experiência das profissionais, aliada a um atendimento humanizado e acolhedor, a Caminnare-Psicologia e Psicanálise nasceu, inicialmente, do Projeto Relacionar-se criado por essas duas especialistas itabunenses. “Nós sentimos que o projeto precisava de uma finalidade, traçar um caminho mais real, mais prático; o nosso trabalho precisava servir mais ao nosso público, precisávamos estar mais próximas, percorrendo e auxiliando nesta caminhada”, acrescentou Mariana Benedito.

Perfis e atendimento

Juliana Pinheiro é formada em Psicologia. Especialista em gestão de pessoas e pós-graduanda em Liderança Estratégica e Coaching, ela tem experiência de dez anos na área comportamental, com passagens no desenvolvimento de carreiras, empregabilidade e com Psicologia Clínica.

Graduada em Administração, especialista em Marketing e psicanalista com especialidade em prática clínica, Mariana Benedito é analista comportamental, diretora da AM3-Consultoria & Assessoria e autora da coluna ‘Comportamento’ publicada às sextas-feiras no jornal “Diário Bahia” há mais de três anos.

A Caminnare-Psicologia e Psicanálise presta atendimento psicoterapêutico presencial e online, com horário marcado pelo telefone (73) 99936-8544 e o Instagram @caminnare. A clínica oferece serviços de Psicoterapia, Psicanálise, Terapia de Casal, Home care para idosos, Avaliação Psicológica e Orientação Profissional.