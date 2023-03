Itabuna ganha do Bahia e sonha com o título do Campeonato Baiano

O Itabuna derrotou o Bahia por 1 a 0, na tarde deste sábado,11, pela primeira rodada das semifinais do Campeonato Baiano. O resultado deixou o time com condições reais de chegar à final da competição e brigar pelo título.

O jogo foi disputado em Camacan, mando de campo do Dragão do Sul, e foi assistido por 1.794 torcedores, que proporcionaram uma renda de R$ 89 mil. O Itabuna jogou melhor e, portanto, mereceu o resultado.

O único gol do jogo foi marcado pelo zagueiro Jan Pieter, que aproveitou um cruzamento do meia Alex Sander, aos 28 minutos do segundo tempo. Os dois times voltam a se enfrentar no próximo dia 18, sábado, em Salvador.

Para garantir a vaga na final do campeonato, o time de Sérgio Araújo só precisa agora de um empate. Já o Bahia tem que ganhar com dois gols de diferença para garantir a vaga e disputar o título com Jacuipense ou Juazeirense, que estão na outra semifinal.

Ficha técnica

Itabuna: Thiago Passos; Deivinho, Jan Pieter, Lucimário e Elivelton; Hebert, João Neto (Cacique) e Matheus Chaves (Joadson); Alex Sandre, Hitalo (Flavinho) e Cesinha. Técnico: Sérgio Araújo.

Bahia: Marcos Felipe; Cicinho, Marcos Victor, Gabriel Xavier e Matheus Bahia (Chávez); Rezende, Acevedo e Daniel (Cauly); Jacaré, Biel e Ricardo Goulart. Técnico: Renato Paiva.