Itabuna ganha micro-ônibus do Governo do Estado para alunos das escolas do campo

O município de Itabuna foi beneficiado nesta semana com mais um veículo para utilização no transporte dos alunos das escolas do campo da Rede Municipal de Ensino. O prefeito Augusto Castro (PSD), a Primeira-dama e secretária de Promoção Social e Combate à Pobreza, Andréa Castro, e o secretário da Educação, professor Josué Brandão Júnior, participaram na terça-feira, em Salvador, da solenidade de entrega de um micro-ônibus pelo governador Rui Costa.

O veículo foi resultado de uma emenda do deputado federal Paulo Magalhães (PSD-BA), segundo o secretário Júnior Brandão. Ele frisou o papel articulador que o prefeito Augusto Castro tem desempenhado ao longo de sua gestão, o que permite o recebimento de recursos e de equipamentos para a cidade. “Augusto Castro tem se mostrado um grande articulador nas esferas federal e estadual na busca de recursos que viabilizem a promoção de políticas públicas”, afiançou.

O titular da Secretaria Municipal da Educação destacou a melhoria e ampliação do transporte escolar desse segmento da educação pública no campo. “Também é preocupação da Administração Municipal oferecer boas condições aos alunos das fazendas e aqueles que lá moram e necessitam vir à cidade para dar prosseguimento aos estudos seja no ensino fundamental ou médio”, completou.

“Esse transporte público e gratuito não traz só o aluno da Rede Municipal de Ensino, mas também da Rede Estadual. O interessante é que muitos estudantes que lá estão, querem continuar no campo, mas não querem deixar os seus estudos. Então, é muito bem vindo esse micro-ônibus que o governador Rui Costa entregou ao prefeito Augusto Castro”, concluiu.