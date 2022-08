Itabuna ganha primeiro restaurante drive-thru do McDonald´s

Está de portas abertas o primeiro restaurante drive-thru do McDonald´s, na avenida Princesa Isabel, bairro Jardim Vitória, próximo à rótula do São Caetano. O esquema de funcionamento é tipo “drive-tudo”. Ou seja, o local aceita pedidos de clientes em carros, motos, bicicletas ou qualquer outro tipo de veículo.

Da mesma forma, o cliente pode pedir no bom e velho balcão, das 10 horas às 22 horas, todos os dias. Quanto ao drive-thru, segue das 10 horas à meia-noite, de domingo a quinta-feira. Já às sextas e sábados, pode comprar das 10 horas à 2 horas da madrugada.

O novo MC abriu 40 vagas de trabalho, sendo 24% de pessoas no primeiro emprego. Outro ponto é que 29% dos funcionários que trabalhavam em outras unidades do grupo em Itabuna foram promovidos e passarão a trabalhar no novo restaurante.