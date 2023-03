Itabuna ganha um colégio estadual em tempo integral

Com investimento de R$ 27,1 milhões, o novo Colégio Estadual em Tempo Integral Professor Adeum Hilário Sauer foi entregue à comunidade estudantil de Itabuna, nesta sexta-feira (3). Esta já é a oitava unidade de ensino de tempo integral inaugurada pelo governador Jerônimo Rodrigues, em menos de um mês. A primeira foi no município de Amélia Rodrigues, no dia 6 de fevereiro. Os outros colégios foram entregues em Jaguarari, Presidente Dutra, Iraquara, Serrolândia, Tucano e Jaguaripe.

Para o governador, estas inaugurações devem ser consideradas para além das obras físicas. “É importante que as escolas tenham prédios bonitos e confortáveis, mas se não tiver profissionais que zelam, que cuidam, não servem. Então, todas as vezes que vocês verem uma escola como essa, olhem pra ela como um monumento da educação, um monumento de sonhos, é aqui que os nossos meninos e meninas sonham, com um emprego melhor, com uma vida melhor”, reiterou Jerônimo.

Batizado em homenagem ao ex-secretário de Educação do Município e do Estado, Professor Adeum Hilário Sauer, falecido em 2019, o colégio tem capacidade para 2.500 alunos, da 7ª série do Ensino Fundamental ao 3° ano do Ensino Médio. “É uma escola moderna, que oferece um espaço pleno para que estudantes, professores, e dirigentes participem, integrados, de processos de aprendizagem, que envolvem ciência, criatividade, cultura e arte”, pontuou a titular da Educação, Adélia Pinheiro.

Foto: Mateus Pereira/GOVBA

Estrutura voltada para o desenvolvimento

A escola possui 24 salas, quatro laboratórios, auditório, biblioteca, sala multifuncional, refeitório, piscina, quadra poliesportiva coberta, campo de futebol society, com pista de atletismo e bicicletário. A obra de construção foi realizada coordenada pela Companhia de Desenvolvimento Urbano (Conder), empresa vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Urbano do Estado (Sedur).

A nova estrutura educacional está localizada no bairro Jaçanã e substitui o antigo Colégio Estadual Felix Mendonça, que será cedido pelo Estado ao Município para implantação de uma unidade de ensino infantil. Aluna da 7ª série, Julia Hillary afirmou que o espaço será importante para desenvolver outros talentos. “As salas de aula e as outras áreas são importantes para melhorar o ensino e o estudo que não dependem somente de matérias como matemática ou português. As diversas atividades trarão oportunidade para mostrar o talento e o dom de cada aluno”, avaliou.

O vice-governador Geraldo Júnior também participou do ato de inauguração, ao lado de alunos, professores e gestores escolares. Ainda na oportunidade, os estudantes de Itabuna foram contemplados com a cessão de um ônibus escolar rural.