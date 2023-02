Itabuna goleia o Bahia e está na semifinal do Campeonato Baiano

Terminou neste domingo a primeira fase do Campeonato Baiano com a definição dos quatro times semifinalistas da competição. Entre eles está o Itabuna, que garantiu a classificação com uma goleada de 4 a 0 sobre o Bahia.

O jogo com o tricolor da capital foi em Camacan, com estádio lotado. A torcida assistiu ao primeiro gol logo no primeiro minuto de jogo, com Hitalo. Ainda no primeiro tempo, Cesinha e Alex Sandro ampliaram para 3 a 0.

O Bahia voltou melhor para o segundo tempo, mas não chegou a assustar o Dragão do Sul, que aproveitou mais uma oportunidade de gol e marcou novamente através de Alex Sandro.

Classificado em primeiro lugar com duas rodada de antecedência, o Bahia jogou com o time Sub-20 e será o adversário do Itabuna na fase semifinal do campeonato. Será um mata-mata, cujo primeiro jogo será dia 19 de março, domingo.

Juazeirense e Jacuipense serão protagonistas da outra semifinal. Enquanto isso, Doce Mel e Jacobinense não conseguiram se sustentar na elite do futebol baiano. Rebaixados, vão disputar a Série B no ano que vem.