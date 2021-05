Itabuna: Grupo de mães prepara manifestação pela volta às aulas

O “movimento volta às aulas Itabuna”, formado por mães de alunos das escolas municipais, está organizando uma carreata pela volta às aulas nesta sexta-feira (7), às 15h30min, com saída do Jardim do Ó e passagem pela avenida do Cinquentenário. O grupo vê o retorno das aulas bem próximo e, por isso, tem se mobilizado pela modalidade presencial de forma híbrida (presencial ou online), onde propõe a criação de regras e protocolos para que os pais e alunos possam optar pelo modelo de ensino nesse momento da pandemia.

Representantes do movimento estiveram reunidos ontem (3), com as secretárias de Educação, Janaína Araújo; de Saúde, Lívia Mendes e da Segurança e Ordem Pública, Mariana Alcântara; o vereador Israel Cardoso e representantes do SIMPI e Conselho Municipal de Educação. Padre Tony, representando todos os pais de alunos da rede pública de Ensino participou da reunião, com um depoimento mostrando a importância do retorno das escolas.

Escola como acolhida

Os representantes do Movimento expuseram pontos de vista desde a ciência, que apoia a vacina e os protocolos de saúde e métodos de combate à Covid-19, aos prejuízos sociais, psicológicos e perdas irreparáveis que a falta de socialização gera a uma criança. Foi bastante ressaltado o papel da escola como agente acolhedor de crianças em estado de vulnerabilidade e o quanto elas estão ainda mais expostas à violência sexual, física e psicológica, ao tráfico de drogas e a todas as mazelas que envolvem as comunidades.

A médica Caroline Barreto, que também faz parte do movimento, participou da reunião levando inúmeros dados com índices baixíssimos sobre contágio e transmissão a partir de crianças. Danielle Rocha, uma das líderes do movimento, argumentou que todos os estabelecimentos estão funcionando normalmente, com exceção das escolas. “As escolas foram as primeiras a fechar e serão as últimas a reabrir?”, questionou Danielle.

Outro ponto forte destacado pelos representantes do movimento é que não concordam com a contrapartida de abrir as escolas apenas com a aplicação das duas doses da vacina para os professores. “Acreditamos que é um contrasssenso essa exigência diante de tantos profissionais que encaram o vírus com medo, mas sem exigir a vacina. Vamos continuar buscando e exigindo datas e protocolos para esse retorno”, declarou Danielle.

Apoio

O movimento conta com o apoio das seguintes escolas: Divina Infância, Elefante Brilhante, Estação Criança, Monteiro, Cata-vento, João e Maria, Sonho de Criança, Escola Mosaico, Lua Nova, Sonho de Criança, Natureza Viva, Escola Degraus do Saber, Passo a Passo e Escola Saber Viver.