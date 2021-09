Itabuna: Hospital de Base comemora 23 anos

O Hospital de Base Luís Eduardo Magalhães (Hblem) completa 23 anos de existência na segunda-feira, dia 27. Para comemorar a data, a diretoria da Fundação de Atenção à Saúde de Itabuna (Fasi), mantenedora da unidade hospitalar, preparou uma programação que inclui abertura solene, celebração religiosa e homenagens.

O Hospital de Base é o principal centro de atendimento de urgência e emergência para pacientes de Itabuna e da região sul do Estado. Ao longo dos anos tem recebido investimentos de forma permanente, principalmente na gestão do prefeito Augusto Castro (PSD), que tem obtido emendas parlamentares para a aquisição de novos equipamentos e melhoria da qualidade dos serviços.

Neste ano, o novo Centro de Diagnóstico por Imagem, por exemplo, passou a contar com um moderno aparelho de Ressonância Magnética, equipamento com tecnologia de ponta. A estrutura pioneira da unidade do Hospital de Base conta ainda com aparelhos de Raios-X moderno e Tomografia, que tem realizado média de 1.000 exames/mês.

Os investimentos do município em tecnologia e em infraestrutura de salas e espaços do Hospital de Base não param, pois o objetivo é prestar atendimento em diagnóstico por imagem de alta qualidade e acessível ao maior número de pessoas. Os setores responsáveis pelos exames de ultrassonografia, ecocardiograma, colonoscopia e endoscopia também estão passando por mudanças expressivas.

Para celebrar as novas conquistas e investimentos, a programação do aniversário do Hospital de Base começa na segunda-feira às 9h30min, com a solenidade de abertura na área externa. Haverá hasteamento de bandeiras, execução do Hino Nacional, discurso de autoridades, como o prefeito Augusto Castro, da presidente da Fasi, enfermeira Fernanda Cândida Ludgero (foto) e de diretores do hospital.



Também haverá um momento religioso e homenagens aos funcionários mais antigos da unidade hospitalar. Para encerrar, está previsto um almoço especial para funcionários e convidados, e uma confraternização no auditório pela passagem do aniversário do Hospital de Base.