Itabuna: Hospital de Base recebe ressonância magnética

O Hospital de Base Luís Eduardo Magalhães (Hblem), em Itabuna, recebeu nesta quarta-feira (23) o aparelho de Ressonância Magnética, que auxiliará nos exames de rotina e nos diagnósticos médicos. Seguindo os mais rígidos protocolos de segurança e de qualidade, a unidade segue a meta de tornar-se uma das mais equipadas do interior baiano.

A ressonância, cuja aquisição foi anunciada ainda no mês de outubro, é um moderno equipamento, mais confortável, silencioso e de alta resolução, que permitirá um diagnóstico mais preciso. Assim, agrega novos exames nas áreas de neuroradiologia, ressonância cardíaca, das mamas, próstata, entre outros.

Roberto Gama, presidente da FASI (Fundação de Atenção à Saúde de Itabuna), entidade gestora do hospital, disse que a equipe responsável pela instalação do equipamento tem um prazo de 30 dias. E lembra que antes, na falta desse equipamento para dar suporte aos diagnósticos, era preciso transferir os pacientes para outras unidades. Agora, portanto, será diferente.

Evolução nestes 4 anos

Ele ressalta que, nos últimos quatro anos, o Hospital de Base Luís Eduardo Magalhães passou por uma profunda transformação, com inúmeros avanços, tornando-se a principal referência hospitalar do sul da Bahia. A unidade teve quatro enfermarias completamente reformadas, adquiriu equipamentos como Raio-x digital, Tomógrafo, além de novos Centros Cirúrgicos.

Para o conforto dos acompanhantes, 160 poltronas reclináveis foram adquiridas e colocadas nos leitos. Mais recentemente, o Hospital ampliou a capacidade da usina de oxigênio e instalou leitos clínicos e de UTI exclusivos para pacientes com a Covid-19.

Sobre essas melhorias no Hospital de Base, o prefeito Fernando Gomes avaliou que a unidade está preparada para se consolidar como o hospital mais equipado do interior da Bahia. “Os avanços que tivemos no Base colocam este hospital como referência para todo o estado. Hoje é um hospital moderno, que salva vidas e espero que continue assim para atender ao povo de Itabuna e região”, disse.