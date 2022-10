Itabuna: Hospital Manoel Novaes participa de programa nacional do SUS

A Santa Casa de Misericórdia de Itabuna está participando do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde (Proadi-SUS), iniciativa do Ministério da Saúde. No Hospital Materno-infantil Manoel Novaes é desenvolvido o Projeto Saúde em Nossas Mãos, voltado para os pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) internados na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

O Saúde em Nossas Mãos visa à redução de infecções relacionadas à assistência à saúde e ao número de óbitos. O projeto prevê a redução de 50% das infecções da corrente sanguínea pelo uso de cateter, pneumonia associada à ventilação mecânica e as infecções urinárias associadas ao uso de sonda vesical. O HMN está participando do projeto com a UTI Pediátrica, na categoria linha assistencial.

O Manoel Novaes também faz parte do Projeto Custeio de UTI, que busca mensurar o custo de cada paciente ao serviço público de saúde e o valor investido no tratamento do internado que adquire uma das três infecções listadas. “O projeto mostra como podemos reduzir os gastos evitando que o paciente contraia infecção. O objetivo principal é a melhoraria da assistência ao paciente”, explica a diretora técnica do Hospital Manoel Novaes, a médica Fabiane Chávez.

O Projeto Custeio de UTI avalia todas as planilhas de custeio das unidades hospitalares para saber exatamente qual o custo do paciente e como esse custo pode ser reduzido. O projeto visa sempre a melhoria da assistência aos pacientes, principalmente àqueles em situação mais grave.

Visita do Albert Einstein

Na última quinta-feira (6), uma equipe do Hospital Albert Einstein esteve no HMN para verificar de perto o andamento do Proadi-SUS, no que se refere ao custeio de UTI. Durante a execução dos projetos UTI Custeio e Saúde em Nossas Mãos, as unidades hospitalares beneficiadas com o programa têm a oportunidade de trocar experiência não só com os profissionais do Albert Einstein, mas também com o Hospital Beneficência Portuguesa, de São Paulo.

O Beneficência Portuguesa faz o acompanhamento das ações relacionadas à assistência ao paciente.“Estamos contando com uma assessoria de luxo. Essa troca de experiência tem sido enriquecedora para os nossos profissionais. Representa um ganho muito importante para os nossos pacientes”, explica a médica Fabiane Chávez.