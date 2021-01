Itabuna: incêndio atinge Departamento de Vigilância Epidemiológica

No início desta tarde de domingo (3), houve um pequeno incêndio, sem feridos, no Departamento de Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde de Itabuna, em imóvel localizado na avenida Manoel Chaves, no São Caetano. A pronta ação do 4º Grupamento de Bombeiros Militares, acionados pelos funcionários de plantão, evitou danos materiais graves.

O incidente teria sido causado por vazamento na mangueira conectada ao botijão de gás liquefeito de petróleo (GLP), no instante em que os funcionários do Departamento teriam acionado o fogão por volta do meio-dia e meia. Todos estão bem, ninguém se queimou ou se feriu.

A Prefeitura de Itabuna, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, agradece aos soldados do 4º GBM pela pronta ação, ao tempo em que informa à população que na segunda-feira (4), pretende restabelecer o fluxo de informações sobre a Covid-19, com a emissão de Boletins diários. No momento recomenda às pessoas evitar aglomeração, uso de máscaras e de álcool gel a 70%.