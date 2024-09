Itabuna incorpora mais 13 novos ônibus ao sistema de transporte público

Mais 13 novos ônibus serão incorporados ao sistema de transporte público de passageiros pela concessionária Atlântico Transportes a partir de domingo, dia 1º, em cumprimento a contrato assinado com a Prefeitura de Itabuna.

Com isso, a frota passará a contar com 58 novos veículos depois que 35 foram integrados em maio e outros 10 no Dia da Cidade. Os novos ônibus que chegaram à cidade nesta sexta-feira, dia 30, serão apresentados à população e aos usuários no estacionamento da Câmara Municipal de Vereadores.

A secretária municipal de Transportes e Trânsito, Hanna Moraes, explicou que os veículos dotados com a tecnologia Euro 6, são menos poluentes, com três portas, sendo uma para acessibilidade, ar-condicionado, wi-fi, computador de bordo, além de bancos acolchoados para oferecer mais conforto aos usuários do transporte público nos deslocamentos do dia a dia.

“Com estes 13 novos ônibus, alcançamos 90% de renovação da frota do sistema de transporte público de passageiros. Estamos reafirmando o compromisso da atual Administração Municipal em fazer a substituição dos veículos antigos para a oferta de um serviço com mais efetividade e qualidade para os usuários”, declarou.

Os novos ônibus estão sendo incorporados gradualmente à nova frota pela empresa Atlântico, depois de ajustes na bilhetagem eletrônica.