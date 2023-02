Itabuna inicia a aplicação da Pfizer Bivalente nas UBS e USF nesta terça-feira

A partir desta terça-feira, dia 28, a Secretaria Municipal de Saúde vai começar a aplicação da Pfizer Bivalente como dose de reforço contra o Covid-19 nas Unidades Básicas e de Saúde da Família de Itabuna. A vacina, que já conta com cepas atuais contra o coronavírus na sua composição, incluindo a proteção contra a variante Ômicron, visa garantir maior proteção.

O reforço da nova vacina será aplicado como dose de reforço após completado o ciclo vacinal com as duas doses da mesma vacina. Ou seja, a partir do prazo para aplicação da terceira dose (primeiro reforço) a pessoa já poderá receber a Pfizer Bivalente.

Neste primeiro momento, na fase 1, serão imunizadas pessoas com 70 anos ou mais, moradores de instituições de longa permanência (ILP), imunocomprometidos, comunidades indígenas, ribeirinhas e quilombolas.

Atingida a primeira fase, na fase 2, o público serão pessoas de 60 a 69 anos. Na fase 3, gestantes e puérperas, enquanto na fase 4, profissionais da saúde. Após conclusão das fases dos públicos de prioridade, a vacina poderá também ser disponibilizada para o público em geral.

A documentação necessária é o RG, CPF ou cartão do SUS e o cartão de vacina com os registros das doses anteriores.