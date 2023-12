Itabuna inicia aplicação da segunda dose de reforço da vacina Bivalente

Pessoas com 60 anos ou mais e imunocomprometidos acima de 12 anos de idade que tenham recebido a última dose há, pelo menos, seis meses já podem tomar a segunda dose de reforço da vacina Bivalente contra Covid-19. A Prefeitura de Itabuna, por meio da Rede de Frio da Secretaria Municipal de Saúde, iniciou na quinta-feira passada, dia 14.

De acordo com a coordenadora da Rede de Frio, Camila Brito, a segunda dose da vacina Bivalente está disponível em todas as unidades de saúde de segunda a sexta-feira, entre 8 e 11 e 13 e 16 horas. Ela informou que as pessoas não devem se preocupar, pois haverá um novo reabastecimento do imunizante ainda nesta semana pela Secretaria de Saúde da Bahia (SESAB).

“Estamos aguardando o reabastecimento que o Governo do Estado ficou de encaminhar para o município. Desta forma, teremos a possibilidade de enviar as doses para as unidades de saúde que estão com o estoque muito baixo ou não tenham mais estoque”, disse a coordenadora.

Orientação

Segundo Camila Brito, a orientação do Ministério da Saúde é orientar a população sobre a importância da dose de reforço. “É necessário que os idosos, adolescentes e adultos maiores de 12 anos de idade que tenham tomado a primeira dose da Bivalente, com um intervalo de seis meses, tomem a segunda dose para completar o esquema vacinal”, informou.

Em novembro, Itabuna apresentou o maior número de casos de Covid-19, chegando a 113 ativos, quando pouco mais de 12% da população tomou as doses da vacina Bivalente. “Apesar dos informativos, precisamos que a população complete o esquema vacinal com as quatro doses da vacina mais as duas doses de reforço. Só assim evitaremos que o vírus se espalhe”, completou Camila Brito.