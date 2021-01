Itabuna inicia cadastro de modalidades esportivas

A Secretaria de Esporte e Lazer, da Prefeitura de Itabuna, iniciou segunda-feira (25) o cadastramento das modalidades esportivas da cidade. No primeiro dia, o comparecimento de interessados surpreendeu.

De acordo com o secretário Enderson Guinho, líderes das modalidades como voleibol, basquetebol, handebol, ciclismo, dança, natação, capoeira e patinação realizaram o cadastramento na antiga FICC (Fundação Itabunense de Cultura e Cidadania), localizada na Praça Laura Conceição.

“Essa iniciativa visa no futuro à elaboração de um planejamento para atender a todas as práticas, com o apoio da secretaria de Esporte, Cultura e Lazer”, afirmou Enderson Guinho, ressaltando que o incentivo às práticas esportivas é um dos pilares da gestão do prefeito Augusto Castro. O cadastramento prossegue até quinta-feira, dia 28, das 8 às 14 horas.