Itabuna inicia vacinação de crianças menores de 3 anos contra Covid-19

Seguindo orientações do Ministério da Saúde (MS) e da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (SESAB), a partir desta quarta-feira, dia 23, a Secretaria Municipal de Saúde, por meio da Rede de Frio, iniciará a aplicação da primeira dose da vacina contra o Covid-19 em crianças com idade a partir de 6 meses a menores de 3 anos (2 anos, 11 meses e 29 dias). A vacina Pfizer Baby será aplicada inicialmente nas crianças com comorbidades.

O imunizante será administrado em duas doses em um intervalo de 30 dias. Já para a terceira dose, será necessário um intervalo de 60 dias para completar o esquema vacinal. A primeira dose será aplicada a partir de amanhã, 23, em ação especial para a vacinação infantil no pátio da Rede de Frio, anexo ao antigo SESP, das 10 às 14h.

Neste primeiro momento, crianças portadoras de comorbidades serão acolhidas prioritariamente. Concluído este público, depois as vacinas serão disponibilizadas também para as demais crianças sem comorbidades nas Unidades Básicas e de Saúde da Família.

COMORBIDADES

São consideradas comorbidades doenças como Diabetes mellitus, Pneumopatias crônicas graves, Hipertensão Arterial Resistente, Hipertensão arterial estágio 3, Hipertensão arterial estágios 1 e 2 com lesão em órgão-alvo, Doenças cardiovasculares, Doenças neurológicas crônicas Doença cerebrovascular.

Ainda, Doença renal crônica, Imunocomprometidos, Hemoglobinopatias graves (Doença falciforme e talassemia), Obesidade mórbida, Síndrome de Down e Cirrose hepática. A lista com as especificidades de cada doença pode ser acessada na bio da rede social Instagram da Rede de Frio de Itabuna (@rededefrio.itabuna).

CAPACITAÇÃO

Para administração da Pfizer Baby, a Rede de Frio do Departamento de Vigilância em Saúde realizou uma capacitação na quinta-feira passada, dia 17, para os enfermeiros e vacinadores da Rede de Frio, os quais foram instruídos e capacitados para o acolhimento e imunização dos bebês contra o novo coronavírus. A coordenadora da Rede de Frio, Camila Brito, destaca que esse é um momento crucial para conscientização dos pais sobre a importância da imunização.

“Mais uma vez a Covid-19 está retornando com casos em vários países. Em Itabuna, os indicadores vacinais das crianças estão abaixo da média, o que é preocupante. Somente pouco mais de 10% das crianças de 3 e 4 anos foram imunizadas com a primeira dose. Por isso, é importante que os pais protejam suas crianças do vírus”, sinalizou.