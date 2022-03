Itabuna inscreve para Seminário da Mulher

No mês em que comemora o Dia Internacional da Mulher, a Associação Comercial e Empresarial de Itabuna, o Grupo Mulheres do Brasil – Núcleo Itabuna e o Sebrae – Bahia promovem o Seminário da Mulher na próxima quarta-feira (30), das 18 às 22 horas, na Terceira Via Hall. As inscrições são gratuitas e basta entregar um quilo de alimento não perecível.

A palestra “Liderança feminina fazendo a diferença nos negócios” será conduzida pela conferencista internacional Francisca de Cássia, Master Coach com certificação internacional pela SLAC/ICI.

Atualmente, ela ministra cursos e treinamentos onde focaliza o ser humano e suas habilidades, redirecionando a energia e capacidade das pessoas para trabalhos mais produtivos e gratificantes nas diversas áreas, tais como qualidade, atendimento, marketing, vendas e liderança.

Para efetuar a inscrição, acesse o link <https://www.sympla.com.br/seminario-da-mulher__1510572>.

Troca de experiências

Ao longo da programação, o seminário contará com a presença de mulheres inovadoras que são destaques na sociedade. Elas estarão numa roda de conversa contando suas experiências nas seguintes áreas de atuação: empreendedorismo, educação, turismo, jornalismo, saúde, cultura, esporte, associativismo, justiça/direito, ciência/tecnologia e política.

De acordo com a coordenadora do GMB de Itabuna, Wandressa Souza, “o evento é uma grande oportunidade para despertar entre as mulheres o protagonismo feminino a partir de cases de sucesso da própria cidade”. Após a roda de conversa, o evento encerra com uma atração musical.

O Seminário conta com a parceria da Associação Comercial e Empresarial de Itabuna, que acredita no evento como “um grande propulsor para que mais mulheres possam investir nas suas habilidades e utilizá-las a seu favor nas áreas de atuação, pessoal e profissional”, declarou o presidente da ACI, Mauro Ribeiro.