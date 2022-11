Itabuna: Inscrições para Concurso Literário da Alita vão até 30 de novembro

Continuam abertas, até o próximo dia 30, as inscrições para o Primeiro Concurso Literário da Academia de Letras de Itabuna (Alita), cujo tema é “O Rio Cachoeira”. O concurso, que contemplará estudantes de instituições universitárias da Região Sul da Bahia, em particular o entorno da Região Cacaueira, oferecerá uma premiação de R$ 3.000,00 em dinheiro ao primeiro lugar, além de Diploma e publicação na revista Guriatã, periódico da ALITA.

Ao segundo lugar, será concedido valor em dinheiro, de R$2.000,00, além de menção honrosa e publicação na revista Guriatã. Já ao terceiro lugar, será concedida a premiação de R$1.000,00 em dinheiro, como também menção honrosa e publicação na revista Guriatã.

Interessados em participar devem enviar textos no gênero crônica literária. O concurso tem como objetivos incentivar a criação literária e a revelação de novos talentos no campo da literatura, despertar para uma realidade crucial dessa região, especificamente da cidade de Itabuna e seu entorno, considerando circunstâncias geográficas, histórico-sociais e humanas e suscitar o interesse e providências devidas por parte de órgãos públicos, de natureza científica e da população em geral, itabunenses e de municípios adjacentes, quanto ao relevante tema proposto.

Regras

A crônica deverá ser redigida em prosa, obedecendo às normas da escrita padrão em Língua Portuguesa e em, no máximo, duas laudas. Cada candidato só poderá concorrer com um único texto, sendo que a crônica deve ter uma só autoria, devidamente identificada, conforme moldes discriminados no regulamento do concurso.

De acordo com uma das organizadoras do concurso, a escritora Margarida Fahel, a escolha do tema atende a importante e urgente necessidade da cidade de Itabuna, assim como de todo o seu entorno. “A situação de nosso rio, hoje apenas triste lembrança do que foi em outras épocas, belo e caudaloso, local de pescarias e praias arenosas, hoje reduto de perigo e graves riscos à saúde pública”.

O edital pode ser acessado através do link: https://academiadeletrasdeitabuna.com.br/2022/10/06/edital-do-i-concurso-literario-da-aademia-de-letras-de-itabuna/