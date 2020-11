Itabuna intensifica ações durante a Semana Nacional de Combate às Arboviroses

A Prefeitura Municipal de Itabuna, através da Secretaria Municipal de Saúde/Coordenação de Endemias, tem intensificado as ações de combate as arboviroses, e no período de 30 de novembro a 04 de dezembro, este trabalho ganhará um reforço em razão da Semana Nacional de Combate às Arboviroses. De acordo com Roberto Góes, Coordenador de Endemias, esta é uma ação desenvolvida pelo Ministério da Saúde em parceria com a Secretaria Estadual de Saúde/Núcleo Regional Sul e Prefeitura Municipal de Itabuna.

“Esta será uma mobilização nacional focada nos cuidados contra o Aedes Aegypti – mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya. Faremos uma ação direta com a comunidade abordando a importância dos cuidados, estaremos também nas praças, avenidas, distribuindo informativos, expondo com cartazes e faixas com o intuito de chamar a atenção da população para a necessidade de evitar a proliferação do mosquito Aedes Aegypti, principalmente conta do início do verão, quando há uma maior incidência”, explicou Roberto Góes.