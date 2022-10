Itabuna: Interbairros de Futebol chega à 7ª rodada no domingo

No domingo, dia 16, o Campeonato Interbairros de Futebol de Itabuna chega a 7ª rodada da 1ª fase, com jogos nos campos dos bairros Daniel Gomes, São Lourenço, Parque Boa Vista e Santa Inês. A partir das 8h15min os times entram em campo Novo Horizonte x Jardim Primavera, no São Lourenço, e Antique x Vida Nova, no Santo Inês.

Às 9h30min, Daniel Gomes x Novo Fonseca se enfrentam no campo do Daniel Gomes, em jogo isolado, enquanto às 10 horas Califórnia x Nova Califórnia, no Parque Boa Vista, e 10h15min Santo Antonio x Jardim Grapiúna, no São Lourenço, e Santa Inês x Monte Cristo, no Santa Inês.

O Campeonato Interbairros de Futebol 2022 é realizado pela Secretaria Municipal de Esportes e Lazer e tem a participação de 1.000 jogadores do futebol amador, distribuídos em 43 equipes, que levam esporte e emoção aos campos de várzea de Itabuna aos domingos e feriados. Também impulsiona a geração de renda, pois atrai vendedores ambulantes que vendem bebidas e alimentos durante os jogos.

Já consolidado como um dos maiores evento de futebol do interior da Bahia,o Campeonato Interbairros ficou dois anos sem acontecer por causa da pandemia do novo coronavírus. Neste ano, com a sua retomada mantém a promessa de mais uma vez revelar novos talentos para o futebol baiano e brasileiro. A Mangabinha é a atual campeã do Interbairros, já que levantou a taça em 2019.