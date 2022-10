Itabuna investe quase R$ 30 milhões em requalificação das escolas até final de 2022

Mais que garantir o direito ao acesso à escola e à progressão na aprendizagem para quase 20 mil alunos das escolas municipais, a Prefeitura de Itabuna vem investindo recursos de cerca de R$ 30 milhões no programa de requalificação e revitalização. O objetivo é assegurar um espaço educacional mais digno e seguro aos estudantes, professores e servidores das 90 unidades educacionais que integram a Rede Municipal de Ensino.

Deste total, 71 escolas já passaram por intervenções e obras, sendo devolvidas à comunidade com o retorno das atividades letivas presenciais, depois das restrições impostas pela pandemia da Covid-19. Até o dia 13 está prevista a conclusão das obras em outras 12 unidades de ensino que, em muitos casos, incluíram reforma no telhado, piso e forro, melhorias no sistema elétrico e hidráulico, pintura geral, substituição de mobiliário, além de adaptações à mobilidade e acessibilidade.

Investimentos e estrutura

De acordo com o secretário municipal da Educação, professor Josué Brandão Júnior, desde o início, o prefeito Augusto Castro tem determinado um total empenho dos gestores da pasta no sentido de priorizar a melhoria da infraestrutura educacional da Rede Municipal de Ensino, seja nas escolas no setor urbano ou do campo.

“Neste sentido, várias unidades já passaram por requalificação e revitalização, inclusive, em alguns casos pontuais, até obras de ampliação do espaço educacional que até o final deste ano totalizarão recursos da ordem de R$ 17.900.000,00”.

Júnior Brandão também enfatizou os investimentos totais de R$ 11.133,371,24 que estão sendo feitos na compra de novos mobiliários para professores e alunos. “São conjuntos para refeitórios, para crianças pequenas da educação infantil, carteiras para estudantes, mesas e cadeiras para professores”, explica.

“O propósito do prefeito Augusto Castro é adquirir novos mobiliários e substituir equipamentos que já estão obsoletos em todas as escolas da Rede Municipal de Ensino, considerando que há mais de 11 anos a Prefeitura não investiu na compra destes itens”, frisou o secretário Júnior Brandão.

Às entregas

Segundo o diretor do Departamento de Infraestrutura da Secretaria da Educação, professor Eugênio Abreu, até o dia 12 serão entregues as unidades educacionais: Escola Filemon Brandão, Creche Gil Nunesmaia, Escola Tereza Cristina, Creche Pequeno Aprendiz, Creche Caic, Creche Otaciana Pinto, Escola Amélio Cordier, Escola Municipal 28 de Julho, Grupo Escolar Nilton Rodolfo, Escola Plínio de Almeida e Escola José Nunes.

Eugênio ressalta que algumas destas unidades escolares serão temporariamente transferidas para espaços alugados pela Secretaria da Educação, enquanto os prédios passam por reforma, a exemplo da Creche Otaciana Pinto e a Creche Caic.

Ele destaca ainda que a atual empresa responsável pela execução das obras, a Contec Engenharia, vencedora da concorrência pública, tem mantido uma boa sintonia com o a Secretaria Municipal da Educação no sentido de cumprir prazos previstos em contrato. “Isto tem gerado bons resultados para que possamos devolver até o final do ano todas as escolas totalmente requalificadas e revitalizadas”, finalizou.