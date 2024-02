Itabuna joga sua sorte nesta quarta em jogo pela Copa do Brasil

Nem todo time que participa de várias competições ao mesmo tempo se dão bem em todas elas. Agora, por exemplo, o Itabuna está na zona do rebaixamento no campeonato baiano e com poucas chances de sair de lá.

Mesmo assim, não será surpresa para a sua torcida o time encarar hoje de igual para igual, o Nova Iguaçu, que brilha no futebol carioca superando em campo, poderosos adversários, como Vasco, Fluminense e Botafogo.

O jogo, que marca a estreia dos times na Copa do Brasil, será no Estádio Mário Pessoa, em Ilhéus, às 19h30 desta quarta-feira, dia 28. Para mudar de fase e faturar uma boa grana, o Itabuna terá que vencer, não importa o placar. Já o time carioca só precisa de um empate, beneficiado pelo regulamento da competição por jogar fora de casa.

Como só a vitória lhe interessa, o Itabuna não terá outra forma de jogar a não ser partir pra cima do Nova Iguaçu logo no começo do jogo, num esquema bastante ofensivo, apesar de suas limitações técnicas mostradas no Campeonato Baiano. Quanto ao Nova Iguaçu, que tem o benefício do empate, não precisa tanta agonia.

Desde o início da manhã de ontem, os ingressos para a partida estão sendo vendidos na sede do Itabuna, no bairro Conceição. “Na quarta, serão comercializados a partir das 16 horas, também na bilheteria do Mário Pessoa. Os valores são os seguintes: arquibancada R$ 40,00 e a área coberta R$ 30,00, ambas a meia entrada”, afirmou o Gerente de Futebol, Danillo Rabat.