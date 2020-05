Itabuna: Justiça suspende realização de feiras livres

Por determinação judicial, estará suspenda a partir de amanhã a realização de feiras livres em Itabuna. A decisão, que atende a pedido do Ministério Público Estadual, atinge o Centro Comercial, bairros Califórnia/Fátima, Mangabinha, Pontalzinho e São Caetano é inicialmente válida até o próximo dia 20.

O intuito é evitar a aglomeração de pessoas, já que tais locais apresentam alto índice de casos de infectados pelo novo coronavírus. Segundo a decisão, o fechamento será prorrogado até que as feiras estejam plenamente adaptadas às exigências da Vigilância Sanitária do município no que se refere à quantidade de pessoas concentradas num mesmo espaço.

Vale lembrar que Itabuna é a segunda cidade da Bahia com o maior número de contaminados pela Covid-19. Até o último boletim divulgado pela Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (Sesab), eram 393 pessoas infectadas – número inferior apenas aos índices registrados em Salvador.