Itabuna lamenta morte do médico Lincoln Ferreira, vítima de pneumonia

O médico Lincoln Warley Ferreira, cirurgião e especialista em câncer de cabeça e pescoço, morreu na tarde desta quinta-feira (20), na Santa Casa de Itabuna, vítima de pneumonia. Apontado como atencioso, prudente e dedicado, o profissional tinha 54 anos e prestava serviços na região há mais de 20 . A comunidade médica e centenas de pacientes estão de luto. Após velório que ocorre no SAF, o enterro será às 16 horas desta sexta-feira (21).

O prefeito de Itabuna, Augusto Castro, encaminhou a moção de pesar em que lamenta e manifesta surpresa com a perda do profissional, que tinha atuação firme no Centro de Prevenção em Oncologia (CEPRON), vinculado à Secretaria Municipal de Saúde. Também foi diretor clínico do Hospital Calixto Midlej Filho, da Santa Casa de Misericórdia de Itabuna.

“Oncologista era um dos mais respeitados na sua área, com integral dedicação aos seus pacientes pelo atendimento humanizado. Pacientes e familiares lamentaram seu falecimento nas redes sociais. Neste momento de dor, peço a Deus, o Misericordioso, que o receba em Glória e Luz, e conforte a todos seus familiares, colegas e pessoas que o admiravam e dele sentirão saudades”, diz a mensagem do prefeito.