Itabuna lança 18ª Semana Nacional de Trânsito

“Juntos Salvamos Vidas”. Este é o tema da 18ª Semana Nacional de Trânsito, lançada oficialmente na manhã desta segunda-feira(19), na sede da Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito (SETTRAN), com a participação de representantes da Polícias Rodoviária Federal, Estadual, Corpo de Bombeiros, Samu e Ciretran.

Para o lançamento desta 18ª edição da Semana Nacional de Trânsito foi montada no pátio da SETTRAN uma exposição com todas as campanhas da secretaria, além do Circuito Educar, em que os alunos da Escola Municipal Pedro Lemos puderam participar de atividades educativas de forma bem lúdica interagindo com os mascotes da SETTRAN.

O Secretário Thales Silva, titular da pasta, ressalta a importância de ações educativas para a redução dos acidentes de trânsito, e lembra que os resultados já podem ser observados. “Nossa meta é conscientizar a população de um modo geral de que um trânsito seguro reduz consideravelmente os acidentes. A prova disso é que em 2021 houve uma redução de 16% dos acidentes nas vias de Itabuna”, aponta.

Por ações educativas

A coordenadora de Educação para o Trânsito, Elessandra Bispo, lembra que a segurança viária é um compromisso de todos, e que a proposta para esse ano é alcançar crianças e adultos com ações educativas. Entre as campanhas realizadas, Trânsito em Pontos, Tantas Emoções no Trânsito e Faixa de Pedestre. “Os mascotes também serão levados para as ruas porque o nosso intuito é transmitir a mensagem de forma leve”, completa Elessandra Bispo.

A Coordenadora de Educação para o Trânsito explica a proposta de convidar alunos da Rede Municipal de Ensino para participarem do lançamento da Semana Nacional de Trânsito tomou como base o fato das crianças serem multiplicadoras da mensagem de segurança no trânsito. “As crianças sempre têm seu lugar como protagonista, por isso fizeram parte desse lançamento”, frisa.

A diretora da Escola Pedro Lemos, Ana Cristina Senna, informa que o tema será trabalhado com os alunos até o próximo dia 27, data do encerramento da campanha. “É uma ação de suma importância porque conscientiza as crianças, sobre as leis de trânsito, e elas se tornam multiplicadoras das informações. Esse trabalho deve ser feito o ano todo”, opina.

A pequena Isabelli Vitória Campos, aluna do 3º ano da Escola Pedro Lemos encerrou dizendo ter adorado aprender na prática sobre as leis de trânsito. “Eu gostei dos jogos porque aprendi brincando sobre o que é sinal verde e quando devemos passar na faixa de pedestre”.