Itabuna lança campanha para acolher mulheres vítimas de violência

A partir desta terça-feira (09), ônibus urbanos da empresa Atlântico Transportes passarão a circular pelas ruas da cidade com busdoor da campanha idealizada e lançada pela Secretaria de Promoção Social e Combate à Pobreza. “Use Máscara, mas não se cale!” é o título da iniciativa com foco nas vítimas de violência doméstica e objetiva disseminar e massificar o número 98131-4280, do CRAM de Itabuna.

“O Centro de Referência de Atendimento à Mulher de Itabuna, integrado por psicólogos, assistentes sociais e uma equipe multidisciplinar, é um importante equipamento social da nossa Secretaria, que agora disponibiliza este canal. O número 98131-4280 passou a atender 24 horas”, disse a secretária Andrea Castro. Com a missão de acolhê-las, orientá-las e apoiá-las, o CRAM está instalado na rua Almirante Tamandaré, nº 513, no centro da cidade.

À mobilização

Ao lançar a campanha, a Secretaria de Promoção Social quer mobilizar a sociedade itabunense para a luta contra a violência à mulher. “Decidimos lançá-la nesta terça-feira, porque o 08 de março é um dia comemorativo e reflexivo, para muitas uma data festiva, com homenagens e reconhecimento à luta da mulher. Mas este dia seguinte é o mais apropriado para se falar da violência cotidiana vivida por elas”, explicou Andrea Castro.

Ela garantiu, ainda: “Queremos o fortalecimento do CRAM de Itabuna. Fixá-lo na sociedade como um espaço de referência e de apoio, acolhimento e atendimento a todas as mulheres que se encontram em situação de violência dentro do ambiente doméstico ou familiar”.

Enfrentar a violência, romper o seu ciclo, construir a cidadania e garantir direitos por meio de acompanhamento psicossocial é a meta da campanha, que se estenderá até o dia 31 de março, mês dedicado à mulher. Além de busdoor, adesivo fixado no vidro traseiro dos ônibus, terá cards a serem veiculados nas redes sociais. As peças estão sendo postadas no Instagram, no Facebook e em grupos de WhatsApp.