Itabuna lança edição 2021 da campanha Novembro Azul

A Prefeitura de Itabuna, por meio das secretarias de Saúde, Infraestrutura e Urbanismo, Educação, Promoção Social e Combate à Pobreza e Governo, é parceira do Mutirão do Diabetes, que há 17 anos acontece na cidade. Pelo segundo ano consecutivo acontece com formato modificado e protocolos de segurança mesmo com relativo controle da pandemia do coronavírus com a eficiência e ampliação da vacinação.

Denominadas Unidos Pelo Diabetes em Ação, as atividades começam nesta quarta-feira, dia 3, às 19 horas, com a abertura do Novembro Azul, reunindo autoridades e lideranças empresariais de Itabuna, no Hospital Beira-Rio. O evento também marca o início da Campanha Luz Azul, com espaços públicos e privados, além de residências, iluminados com a cor da campanha.

Na quinta e sexta-feira acontece a primeira fase de atendimento no Centro de Atenção Integral à Criança e Adolescente (Caic Jorge Amado), no Jardim Primavera, das 8 às 16 horas. Ao todo 1.200 pacientes diabéticos serão selecionados pela Secretaria Municipal de Saúde, com o apoio dos Agentes Comunitários de Saúde.

Exames e programação

Todos os protocolos de segurança determinados pela Organização Mundial de Saúde (OMS), como os exames do pé e do fundo de olho através da Retinografia Digital e Telemedicina com utilização de algoritmo de Inteligência Artificial (IA) como recurso de auxílio, serão utilizados na triagem dos pacientes com retinopatia diabética grave ou pé diabético, com sinais de gravidade, para a 2ª fase que ocorrerá no dia 20, com atendimento dos casos graves triados na 1ª fase, das 8 às 16 horas, no Hospital Beira Rio.

Serão realizados exames laboratoriais de Glicemia, Creatinina, Hemoglobina Glicada, Colesterol, Proteinúria e Microalbuminúria, além de exames de retina presenciais com oftalmologistas especialistas em retina, fotocoagulação a laser; avaliação cardiológica com cardiologistas, realizando eletrocardiograma e Ecocardiograma; exames com nefrologistas, e avaliação dos pacientes com lesões mais graves com angiologistas.

Já no dia 27, será realizado um Programa Especial Diabetes na Record/TV Cabrália, enquanto no dia 29, fechando a programação, acontece o Aulão Azul Fitness Digital. “Mesmo com as limitações impostas pela pandemia, vamos oferecer atendimento às pessoas que necessitam de cuidados para ter mais qualidade de vida na convivência com o diabetes”, afirma o presidente da ONG Unidos pelo Diabetes, o médico Rafael Andrade.