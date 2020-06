Itabuna: Legislativo reconhece associação de autistas como de utilidade pública

Na sessão ordinária remota (pelo Youtube) de terça, 02, o Legislativo de Itabuna inseriu a Associação de Pais e Amigos de Autistas (AMA) na lista de entidades privadas reconhecidas como de utilidade pública. A medida facilitará especialmente a captação de recursos através do Orçamento municipal. A iniciativa do projeto de lei partiu do vereador Antônio Cavalcante (Republicanos). “Essa é a forma de externar nosso respeito à Família AMA de Itabuna. Precisamos valorizar e fortalecer o trabalho voluntário no município”, sublinhou o autor.

“Notícia que nos enche de esperança e força, frente a tantos desafios enfrentados, possibilitando novos caminhos em prol do fortalecimento e crescimento dessa missão de amor, doação e luta pelo Autismo”, comemorou a AMA em suas redes sociais. É a segunda vez que a Câmara atua na elaboração de lei voltada para a população autista. Em 2019, Cavalcante ao lado de Júnior Brandão (Rede) propuseram a alteração no Código de Posturas itabunense que exige atendimento prioritário às pessoas com o Transtorno do Espectro Autista (TEA) em repartições municipais.

Mais projetos

Com aprovação do Plenário, em segunda votação, a Alameda da Juventude receberá o nome de Praça Helenilson Chaves. O empresário, falecido em 2018, foi um dos maiores empreendedores grapiúnas atuando em vários segmentos comerciais, sendo o Shopping Jequitibá um de seus maiores legados. “Esse é um reconhecimento por todo amor e dedicação que Helenilson teve por nossa Itabuna”, frisou Charliane Sousa (MDB), autora da homenagem. A nova denominação do logradouro, situado às margens do Rio Cacheira, será oficializada após a sanção do Executivo.

Na mesma sessão remota, o Plenário alterou cinco das 16 metas da Lei 2.320/2015, o Plano Municipal de Educação. As alterações, encabeçadas pela Comissão de Educação, Cultura e Desporto da Câmara itabunense e relatadas por Júnior Brandão (Rede), mexeram em pontos como fomento à universalização escolar para jovens com idade entre 15 a 17 anos, o acesso à educação básica e atendimento educacional especializado para alunos com deficiências e o ensino para jovens e adultos de forma integral à educação profissional. O projeto ainda será submetido à sanção do prefeito Fernando Gomes. (Fonte: Ascom Câmara de Itabuna)