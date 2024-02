Itabuna leva uma virada do Jequié e se complica no Campeonato Baiano

O Itabuna desperdiçou hoje, 22, em jogo com o Jequié, a chance de sair da zona do rebaixamento no Campeonato Baiano. O time vencia por 1 a 0 e administrava bem o resultado até levar uma virada. Em um minuto, no finalzinho da partida, o Jequié botou 2 a 1 no placar.

O resultado manteve o Dragão do Sul na vice-lanterna, com seis pontos e possibilidade remotíssima de permanecer na Série A, mesmo porque agora só lhe falta um jogo. E o adversário será o Vitória, no próximo dia 3 de março, domingo.

A situação do Itabuna está tão complicada que, mesmo vencendo o rubro-negro da capital, dependerá de uma combinação de resultados para não cair. Tem, por exemplo, que secar o Atlético de Alagoinhas, primeiro time fora do Z4.

O jogo com o Jequié foi dramático: João Neto foi expulso pouco tempo depois de abrir o placar com um golaço no primeiro tempo. O mesmo aconteceu, no segundo tempo, com o treinador Evandro Guimarães, por segurar a bola. Enfim, o Itabuna fazia tudo para garantir o resultado até quando tudo passou a dar errado.

Logo depois da expulsão de Evandro Guimarães, Alex empatou para o Jequié. E coube a Wagner, no lance seguinte, virar a partida para o time da casa e alimentar suas chances de classificação para as semifinais do campeonato. Jacobina será o adversário do último jogo do Jequié, que está com 13 pontos embolado com Bahia e Vitória.

A seguir, os melhores momentos do jogo.