Itabuna: mais de 400 toneladas de entulhos recolhidas em uma semana

Na primeira semana de janeiro, foram recolhidos mais de 400 mil quilos de entulhos, resíduos e detritos em vários bairros e no centro de Itabuna. É o que mostra balanço divulgado segunda-feira (11), pela Superintendência de Serviços Públicos da Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo. Por conta do volume encontrado, a Prefeitura anunciou que vai lançar, nos próximos dias, uma campanha de orientação à população.

De acordo com o superintendente Francisco de Sousa Lino Filho, o principal objetivo da mobilização será informar sobre o cronograma, com dias e horários de recolhimento de materiais inservíveis que algumas pessoas descartam em locais inadequados como calçadas, leito dos canais e artérias e praças públicas. “Também vamos criar uma linha direta para receber denúncias sobre locais de descarte e mesmo sobre quem faz isto. A princípio, vamos fazer campanha educativa”, esclarece.

A Superintendência de Serviços Públicos identificou 46 pontos de lixo em locais inadequados em diversos bairros da cidade em um levantamento preliminar. Mas, o trabalho será ampliado para que tal prática seja coibida com ações educativas. “As pessoas precisam cooperar com o esforço do poder público em manter a cidade limpa com benefícios para a saúde de todos”, reforça Sousa Lino.

Feiras livres

Ainda na segunda, a Superintendência de Serviços Públicos com o suporte da Biosanear fez a higienização da Feira do Produtor, no Pontalzinho, e do Centro Comercial, com lavagem e aplicação de detergente industrial e desinfetantes. O trabalho naquele dia foi executado na praça da Feira do São Caetano seguindo a orientação do prefeito Augusto Castro de dar tratamento sanitário adequado a estes locais semanalmente.

Nesta terça-feira, o superintendente Francisco de Sousa Lino Filho reuniu-se com a direção da empresa responsável pela limpeza pública para definir os dias de higienização da Feira do bairro Califórnia. Ele também vai reforçar a orientação quanto à coleta, varrição, poda e descarte do lixo domiciliar.