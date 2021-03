Itabuna: Manoel Novaes volta a ser “portas abertas” no próximo dia 29

Referência regional em atenção à saúde da mulher e da criança, o Hospital Manoel Novaes atenderá, de “portas abertas”, os moradores de Itabuna e outros oito municípios do sul da Bahia pactuados e que não contam com hospital. O novo fluxo começa no dia 29 deste mês, quando a reestruturação da unidade hospitalar será concluída. Inicialmente, o novo contrato tem validade de 90 dias.

Além de Itabuna, serão beneficiados com o fluxo “portas abertas”, os moradores de Almadina, Buerarema, Itapé, Maraú, Floresta Azul, Firmino Alves, São José da Vitória e Santa Cruz da Vitória. Para os demais municípios pactuados com Itabuna, o fluxo de envio de pacientes para média e alta complexidade segue via regulação da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (Sesab).

O provedor da Santa Casa de Itabuna, Francisco Valdece, alerta que, quando o novo fluxo for implantado, só devem procurar o Hospital Manoel Novaes aqueles pacientes que realmente precisarem do atendimento de média e alta complexidade. “As demais pessoas deverão procurar a rede básica de saúde do município onde moram”, explica. Em Itabuna podem procurar também a Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

Mais agilidade

Durante a coletiva de imprensa na manhã de hoje, no Manoel Novaes, o prefeito de Itabuna, Augusto Castro, destacou a qualidade do serviço prestado pelo hospital e adiantou que está negociando a implantação de novos serviços para os pacientes pediátricos e que o hospital de campanha para atendimento exclusivo a pacientes com o novo coronavírus deve ser aberto até o final deste mês.

A diretora do Núcleo Regional de Saúde Sul, Domilene Borges, lembrou que o fluxo “portas abertas” representará maior agilidade no atendimento aos pacientes dos municípios pactuados. Já a secretária de Saúde de Itabuna, Lívia Mendes, pediu que a população siga o fluxo correto, para que tenha o atendimento adequado no menor tempo possível.