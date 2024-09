Itabuna mantém crescimento em julho na criação de empregos, demonstra CAGED

Itabuna mantém saldo positivo na criação de novos postos de empregos de acordo com os dados divulgados na quarta-feira, dia 28, pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) do Ministério do Trabalho e Emprego. No mês de julho, o município teve saldo positivo de 341 vagas de empregos, com destaque para os setores de Serviço (+148), Indústria (+125) e Construção (+ 55).

No acumulado do ano, a cidade registra um saldo positivo de 1.057 novos postos de trabalho, tendo o secretário municipal de Indústria, Comércio, Emprego e Renda (SICER), Mauro Ribeiro, avaliado os resultados como positivos. Ele disse que as ações da Administração Municipal em toda a cidade, com a pavimentação de ruas, construção de praças e equipamentos públicos, dentre outras ações, estimulam a economia.

“As políticas executadas pela Prefeitura ao longo dos últimos meses são fundamentais para o crescimento da cidade e a criação de empregos. Além disso, há três pontos principais: a desburocratização, tornando a abertura de novos CNPJs mais rápida em um trabalho em conjunto com a JUCEB, apoio aos empreendedores, através de programas como o PROATE e o balcão de atendimento ao MEI”, acrescentou.

“Tudo isso, somado, melhora nosso ambiente de negócios, atrai novos investimentos e gera emprego e renda na cidade”, comenta o secretário de Indústria, Comércio, Emprego e Renda. “Os maiores índices são dos setores da indústria, serviços e comércio, que juntos geraram mais de mil novos postos de trabalho neste ano”, comemorou.

Em julho, foram 1.356 admissões e um total de 1.015 desligamentos, com saldo de 341 postos de trabalho, enquanto entre janeiro e julho, 8.821 admissões e 7.764 desligamentos, com saldo de 1.057 vagas criadas.