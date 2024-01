Itabuna mantém esquema contra Covid-19; vacina no calendário infantil

A Rede de Frio da Secretaria Municipal de Saúde de Itabuna dá continuidade ao esquema da vacina contra a Covid-19 com a aplicação do imunizante monovalente e as duas doses com o reforço da Bivalente para pessoas maiores de 12 anos.

Os maiores de 60 anos que possuam comorbidade podem fazer segundo reforço com Bivalente em um intervalo de seis meses entre as duas doses. Desde 1º de janeiro, a vacinação contra a Covid-19 de crianças de seis meses a menores de cinco anos está incluída no Calendário Nacional de Vacinação.

Em 2024 também será realizada a vacinação de pessoas com mais de cinco anos – mesmo as não pertencentes aos grupos prioritários – que não foram vacinadas anteriormente ou receberam apenas uma dose. Essas poderão iniciar ou completar o esquema primário, que consiste em duas doses com intervalo mínimo de quatro semanas entre elas.

Em todas as unidades

A coordenadora de Imunização da Secretaria Municipal de Saúde, Camila Brito, disse que as doses estão disponíveis em todas as unidades de Saúde. Ela destacou que é fundamental tomar a vacina mesmo em um momento de estabilidade nos casos da doença.

No entanto, ela observa que em Itabuna a busca pelo imunizante segue a passos lentos. “As pessoas têm uma sensação de controle sanitário e acabam não buscando os serviços de saúde para tomar vacina”, alertou.